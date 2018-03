Deel dit artikel:











Zwijndrecht telt weinig stembureaus Foto: archief

Zwijndrecht heeft vergeleken met andere gemeentes relatief weinig stembureaus. In Zwijndrecht zijn er ruim 2200 kiezers per stembureau, terwijl het landelijke gemiddelde ruim 1400 is.

Alleen in de Limburgse gemeente Roerdalen en Tilburg zijn nog meer kiezers per stembureau. Dat meldt het ANP op basis van cijfers die bij de gemeentes zijn opgevraagd. Daaruit blijkt ook dat na Amsterdam Rotterdam de meeste stembureaus heeft. Er zijn er in Rotterdam 337. De telling staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.