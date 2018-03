Deel dit artikel:











Hond verdrinkt in buis langs Oude Maas Foto: MediaTV Google earth

De brandweer in Barendrecht heeft zondagochtend tevergeefs een hond proberen te redden, die vast was komen te zitten in een buis.

De hond werd tijdens het uitlaten gegrepen door een sterke stroming in een sloot langs de rivier en werd naar een buis onder een voetpad gezogen. Brandweerlieden gingen het water in om het dier te bevrijden. Uiteindelijke lukte het de hond op de kant te krijgen. Er is nog geprobeerd de hond te reanimeren, maar zonder resultaat.