ARCHIEF RIJNMOND 4 maart 2018 - Slechte dagen

Afgelopen week heb ik voor een vraag gestaan waar ik al váák voor heb gestaan, en waar ik maar moeilijk een afdoend antwoord op kan vinden.

Namelijk de vraag: wat doe je met dagen waarop je je niet heel goed voelt? Waarop je niet lekker in je vel zit?

Ik denk niet dat iedereen in dezelfde mate als ik onderhevig is aan stemmingswisselingen, maar het verschijnsel van een dag waarop alles stroef loopt, en je hoofd, of je hele lijf, niet je vriend is, moet bekend voorkomen.

Iedereen zal zich weleens rot voelen.

Wat doe je dan?

Kijk, als je werk hebt dat van je vraagt dat je om half negen of negen uur op een kantoor bent of zo, en je bent niet echt héél ziek, dan ga je gewoon, zou ik denken.

Je gaat, en misschien sleep je jezelf de dag door, je leven in stilte vervloekend.

Het kan ook dat je werkomgeving zo’n ‘normaliserende’ invloed op je heeft dat je vanzelf terugveert in een staat van relatieve tevredenheid. Dat de routine heilzaam werkt.

Maar een aantrekkelijke gedachte zal vast zijn: kon ik mijn tijd maar helemaal zèlf indelen. Kon ik zo af en toe maar even een time-out nemen.

Nou, ik verkeer in die prettige omstandigheid.

Ik word geacht een paar keer per week iets af te hebben voor de radio. Maar hoe, waar en wanneer ik dat doe is helemaal aan mezelf. Ik zit nauwelijks in een keurslijf.

Als ik een mindere dag voel aankomen, kan ik ‘t me vaak wel veroorloven om onder een dekentje op de bank te kruipen met een kop thee naast me, een fijn boek in handen en de hond aan mijn voeten, als ik dat wil

Maar: wil ik dat ook? En: doe ik het?

Van de week kon ik het weer eens observeren bij mezelf.

Dagen lang zat ik vrij slecht in mijn vel. Mijn hoofd wilde niet wat ik wilde. Het kostte enorm moeite om te focussen, om echt te gaan zitten en me voor langere tijd aan één taak te wijden.

Ik had meerdere dagen die al bij voorbaat verloren leken, en ik stond voor een keuze. Een keuze die bekend moet voorkomen.

Ga je toch gewoon doen wat je je had voorgenomen?

Zet je zelfs een tandje bij?

Of capituleer je?

En ga je zo ontspannen mogelijk in de overlevingsmodus?

Beide opties bieden mogelijkheden in zowel positieve als negatieve zin.

Misschien levert capituleren wel een dag op van grote innerlijke rust. Maar misschien leidt gewoon aan het werk gaan er wel toe dat je alsnog productief bent en je beter gaat voelen.

Aan de andere kant: als je te vaak te snel capituleert komt er niks meer uit je handen. Blijft alles liggen. En tegen de stroom in tòch aan het werk gaan kan ertoe leiden dat je nog èxtra gefrustreerd raakt omdat het niet echt lukt.

Wat is wijsheid?

In zelfhulpboeken zullen vast fraaie algemene aanbevelingen staan, maar de praktijk is weerbarstig. Wat de ene keer goed uitpakt, leidt een andere keer juist tot vergroting van de ellende.

Zelf heb ik niet de neiging om me te laten tegenhouden door een slecht zittend vel. Ik ga gewoon door. Desnoods met de moed der wanhoop. Ik heb last van een soort vliegwiel in mijn binnenste.

Van de week heeft me dat twee dagen opgeleverd met als het ware een batig saldo, en een dag die ondanks verwoede pogingen nooit echt op gang is gekomen.

Die twee dagen die uiteindelijk toch redelijk goedkwamen, heb ik pas tegen sluitingstijd weten te ‘redden’.

Mijn werkdagen beginnen meestal ergens in de ochtend, en eindigen een uurtje of zo voor bedtijd.

Op een van de ‘geredde’ dagen kwam ik pas ‘s avonds om een uur of acht op stoom en heb ik nijver zitten monteren en restaureren tot bij twaalven. De andere dag kwam de werkelijke concentratie pas om tien uur ’s avonds, en sloot ik om 1 uur ’s nachts toch nog tevreden de computer af.

Maar dat lukt dus lang niet altijd.

Er is geen peil op te trekken.

Soms denk ik over het leven als over een ingewikkeld apparaat waarvan ik de gebruiksaanwijzing toch beter had moeten lezen.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

JANY & GREETJE - SONGFESTIVAL 1960

2. Ik leef – Jany Bron

3. Niet voor mij – Greetje Kauffeld

4. Mein Herz geht bumbudibum – Greetje Kauffeld & Boyd Bachman

5. Goodness gracious me – Peter Sellers & Sophia Loren

6. Isn’t this a lovely day – Jany Bron & The Ramblers

JAN ROT

7. The twelfth of never – Johnny Mathis

8. 30 februari – Jan Rotband

9. Nederlandse liedjes in het Engels – Jan Rot & Marjolein Meijers

MIES BOUWMAN

10. Rondgang door Rotterdam - Mies Bouwman

11. Zo is het toevallig ook nog ‘ns een keer - Meteoor Kwartet

AANKONDIGINGEN

12. Americanas – Metropole Orchestra Big Band