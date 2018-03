Over Mies Bouwman.

1. Tune Een van de Acht – Televisie-orkest olv Tony Nolte

2. Dag, een van de acht – Johnny & Rijk

3. Mies Bouwman in ‘Naplaten’ over prinses Margriet

4. Beeldreligie – Peter Lohr

5. Andere Tijden over ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer’

6. Een ster ging te ver – Wim Kan

7. I can’t give you anything but love - Rita Reys en Willem Duys (Mies in Carré)

8. Willem ‘O Duys – Sjakie Schram