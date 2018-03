Jørgensen en Boëtius bezorgen Feyenoord drie punten tegen AZ

Feyenoord heeft zondagmiddag in de eigen Kuip met 2-1 gewonnen van AZ. Tijdens het voorproefje op de bekerfinale van 22 april zette Jean-Paul Boëtius de ploeg uit Rotterdam-Zuid na ongeveer een half uur op voorsprong. Na rust scoorde Nicolai Jørgensen de 2-0. Wout Weghorst deed in de blessuretijd van de tweede helft nog wat terug. Feyenoord blijft ondanks de overwinning op de vijfde plek staan in de eredivisie.

Feyenoord ging fel van start. Tweemaal was de ploeg van Giovanni van Bronckhorst er aan de rechterkant vandoor. Maar tot twee keer toe kreeg geen Feyenoorder de bal tegen de schoen. Kevin Diks kreeg in de eerste vijf minuten ook nog een schotkans, maar hij schoof de bal naast. Ook de pogingen van Nicolai Jørgensen en Toornstra troffen geen doel.

Goal voor Boëtius

Jean-Paul Boëtius, die een moeilijke periode achter zich heeft liggen bij Feyenoord, brak voor Feyenoord de ban. Na goed afjagen van Nicolai Jørgensen schoot verdediger Pantelis Hatzidiakos de bal zomaar in de voeten van Boëtius, die de bal daardoor laag achter Bizot kon schieten.

Voor rust vond AZ dat het recht had op een penalty nadat Van der Heijden met zijn arm tegen de bal aan gleed. Scheidsrechter Dennis Higler gaf hem niet. Verder schoot Steven Berghuis namens Feyenoord de bal uit een vrije trap nog hard op de paal. Wout Weghorst dacht even later met een geplaatst schot van afstand de Alkmaarders de 1-1 te bezorgen, maar zijn schot ging naast.

Jørgensen opgelucht

Na rust was er minder spektakel. Na een kwartier kreeg AZ wel een goede kans. Ouwejan gaf de bal voor op Weghorst, die de bal vervolgens naast kopte. Mats Seuntjes kreeg voor AZ ook nog een mogelijkheid. Maar ook die kans ging er niet in.

Nicolai Jørgensen kon de wedstrijd in de 73e minuut uiteindelijk beslissen. Na een goede balverovering in de middencirkel van Jens Toornstra, speelde Berghuis de bal op Vilhena. Hij liet de bal mooi lopen voor de Deense spits, die via de binnenkant van de paal binnenschoot. Hij is daardoor eindelijk van zijn doelpuntendroogte in 2018 af en dat was de merken aan de viering van zijn doelpunt. Er viel zichtbaar wat van hem af.

AZ drong na de goal nog aan voor de 2-1 en die kregen de Alkmaarders uiteindelijk ook. Wout Weghorst kon mooi binnenwerken na een voorzet van de linkerkant. Maar die goal kwam voor de ploeg van John van den Brom te laat.

Opstelling Feyenoord

Jones; Diks (Nieuwkoop 90'), Van Beek, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Boetius

Opstelling AZ

Bizot, Svensson, Hatzidiakos (Vlaar 46'), Wuytens, Ouwejan, Midtsjø, Til (Van Overeem 75'), Koopmeiners, Jahanbaksh, Weghorst, Idrissi (Seuntjens 46')

Scoreverloop

1-0 33' Jean-Paul Boëtius2-0 73' Nicolai Jørgensen