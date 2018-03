Volg Feyenoord-AZ via RTV Rijnmond, voorbeschouwing live op tv

Feyenoord trapt zondagmiddag in De Kuip om 16:45 uur af tegen AZ. RTV Rijnmond is er uiteraard bij met een radiouitzending van 14:00 uur tot 19:00 uur en de voorbeschouwing vanaf 15:00 uur live op tv.

Gaat Feyenoord het voorproefje op de bekerfinale van 22 april winnen? Je hoort het live en enthousiast op Radio Rijnmond met de vaste verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Zoals je van ons gewend bent doen we 90 minuten onafgebroken verslag met een stevige voor- en nabeschouwing.

Op TV Rijnmond staan we live voor de Kuip en vragen we bekende en onbekende aanhangers van de Stadionclub naar hun mening en gevoel. Dit levert iedere keer weer prachtige gesprekken op. Kijk daarom van 15:00 uur tot 16:00 uur naar tv of via het Facebook-account van de sportredactie van RTV Rijnmond.

De nabeschouwing op het duel Feyenoord-AZ zie je vanavond vanaf 20:15 uur op tv: Rob Baan is de hoofdgast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.