Rob Baan zondagavond in FC Rijnmond Rob Baan

Rob Baan schuift zondagavond aan in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig technisch directeur van Feyenoord en trainer van Sparta en Excelsior zal vanaf 20:15 uur zijn zeer deskundig oordeel vellen over de wedstrijden die het afgelopen weekend zijn gespeeld in de eredivisie.

Naast Rob Baan zit aan tafel ons Feyenoord-duo Dennis van Eersel/Sinclair Bischop. Samen met presentator Bart Nolles zal er worden gesproken over het resultaat van Feyenoord-AZ en de knappe Limburgse zeges van Excelsior en Sparta. FC Rijnmond is er zondag vanaf 20.15 uur op tv en via het Facebook-account van de sportredactie.