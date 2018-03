Oproep levert veel verhalen op over Zuiderziekenhuis

Het was een plek van leven en dood en veel Rotterdammers hebben er een verleden liggen. Het aloude Zuiderziekenhuis. Momenteel wordt het omgebouwd tot school en appartementen.

Om ze niet verloren te laten gaan zijn de verhalen van medewerkers en patiënten verzameld op een speciale website .

Jobbe Wijnen van ontwikkelaar BOEi had aan smakelijke verhalen geen tekort. "Op onze oproepen kwamen tientallen reacties. "Foto's, verhalen, zelfs gedichten. Indrukwekkende verhalen over levens van mensen die hier begonnen en eindigden."

Maar ook smakelijke zaken. Wijnen: "Mannen gingen achter de vrouwen aan. Vrouwen achter de mannen. En ook heel veel roddels", zegt hij lachend.

Dat er in het ziekenhuis is geleefd wordt meteen duidelijk op de kleine reünie. 'Zuster Secretia passeert de revue. Een dokter met de bijnaam 'Vosje'. De zaal huivert en lacht.

Oud-medewerker Ben Corino vertelt vol trots dat de brandwondenafdeling tot de top van Europa. "Kwam er een patiënt uit bijvoorbeeld Zwitserland, dan werkte je soms de hele nacht door. En de volgende ochtend gewoon weer gewoon op tijd verschijnen, zo ging dat."

De rondgang door de ruïne die het Zuider momenteel is levert veel herkenning op. "Deze plek heeft me gevormd", zegt voormalig hoofdzuster Wil Gelderman. "Ik weet nog goed dat ik als leerling-verpleegkundige de mannen met maagklachten elke dag oneindig veel melk moest geven. Zo ging dat in die tijd. Dan zag je ze kijken: oh nee, daar is ze weer.."