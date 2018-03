Postercampagne voor vijfde termijn Dries Mosch

Poster Dries Mosch op de Lloydpier in Rotterdam

Er hangen verkiezingsposters van Dries Mosch in Rotterdam. De huidige nestor van de raad kondigde eerder aan te stoppen als raadslid, maar lijkt nu toch een poging te willen wagen voor een vijfde termijn in de Rotterdamse gemeenteraad. Mosch staat als lijstduwer op de 48ste plaats van de kieslijst van Leefbaar Rotterdam.

Mosch heeft de posters niet zelf opgehangen zegt hij. "Ik ben benaderd door mensen die graag op mij willen stemmen en willen dat ik weer in de raad kom. Nu zijn ze voor mij campagne gaan voeren." Als verkiezingsslogan staat er 'omdat ik doe wat ik zeg', op de poster.

Hij gaat voor een vijfde termijn als hij genoeg voorkeursstemmen krijgt. In 2002 kwam hij in de gemeenteraad. Hij werkte toen als persoonlijk beveiliger van Pim Fortuyn. Vier jaar geleden kwam hij ook met voorkeursstemmen in de raad, na een stevige persoonlijke campagne . "Als mensen het willen ga ik gewoon door. Ik heb nog wel de zin om vier jaar door te gaan."

De afgelopen weken voerde Mosch met Taxi Mosch campagne voor andere lijsttrekkers. "Daardoor ken ik iedereen. Als er een college gesmeed moet worden ben ik de man die dat kan regelen", grapt Mosch. Hij sluit niet uit dat hij opnieuw met zijn auto en luidsprekers campagne gaat voeren.