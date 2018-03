Deel dit artikel:











Schaatser Roest wereldkampioen allround Patrick Roest. Bron: Omroep West

Schaatser Patrick Roest uit Lekkerkerk is zondagmiddag wereldkampioen allround geworden. In het Olympisch Stadion in Amsterdam ging Sverre Pedersen aan de leiding, maar hij ging onderuit op de tien klilometer.

Pedersen ging tijdens de tien kilometer na bijna zeven kilometer onderuit. Hij struikelde over zijn eigen benen. Door de val schoof de huidige nummer twee Roest een plek op en kon hij de wereldtitel bijschrijven. Sven Kramer haalde het podium niet.