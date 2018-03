Rotterdamse raadsleden voeren campagne bij UETD

Rotterdamse kandidaat-raadsleden van PvdA, D66, Nida en DENK waren zondag aanwezig bij een ontbijtprogramma van de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD Nederland.) Deze organisatie heeft nauwe contacten met de AK-partij van de Turkse president Erdogan.

De raadsleden vertelden de honderden aanwezige UETD-leden wat hun partij doet voor de Turkse gemeenschap. Aanwezig waren Oktay Unlu van de PvdA, Fatih Elbay van D66, Ercan Büyükcifci namens Nida en Aydin Peksert van DENK. Ook de voorzitter van Nida, Nurullah Gerdan, en Arnoud van Doorn van de Haagse Partij voor de Eenheid waren aanwezig.

Peksert werd begin dit jaar uit de fractie van Nida gezet. Hij stapte daarna over naar nieuwkomer DENK. De kandidaat-raadsleden spraken niet over de verslechterde diplomatieke relatie tussen Nederland en Turkije. Ook werd er niet gesproken over de AK-partij. Wel benadrukten ze wat de partijen tegen discriminatie en aan armoedebestrijding doen.