Nieuwe conciërge voor 5000 volkstuinders

De bijna 5000 Rotterdamse volkstuinders hebben een nieuwe conciërge. Vanaf het nieuwe volkstuinseizoen is de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 40 volkstuincomplexen in Rotterdam. De belangrijkste verandering voor de tuinders is het betalen van een standaardtarief en de handhaving van huisregels.

"Wij gaan ervoor zorgen dat je je huur betaalt en toezien dat je je tuin niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is", zegt Ruud Grondel van Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN).

Op de veertig volkstuincomplexen in Rotterdam wordt er al weer driftig gesnoeid, gezaaid en geklust. "Wij hebben lang gewacht op de lente en kijken erg uit naar het nieuwe seizoen", zegt Daniël Touw. Samen met zijn vriend Taco de Neef woont hij in het centrum van de stad en heeft een volkstuin op Tuinderslust in Rotterdam-Overschie. "Tuinderslust is in 1935 opgericht met als ideaal om bleekneusjes uit de stad te voorzien van lucht, ruimte en voedsel. En wij combineren moes- en siertuin omdat we allebei leuk vinden."

Bestrijden misbruik en misstanden op volkstuinen

De gemeente Rotterdam is eigenaar van alle volkstuincomplexen en heeft het beheer en de verhuur van de tuinen uitbesteed aan de SVIN. "Het wordt er makkelijker op voor iedereen. De regels worden gelijkgetrokken en we gaan zorgen voor een betere handhaving van de regels", zegt wethouder Robert Simons (Leefbaar).

De wethouder doelt op het bestrijden van misbruik en misstanden op de volkstuincomplexen, zoals illegale en permanente bewoning, drugsoverlast en prostitutie. "Criminele activiteiten komen sporadisch voor maar die moeten wel hard worden aangepakt want de goeden moeten niet lijden onder de kwaden." Ook wil de wethouder dat de volkstuinen voldoen aan strengere (brand)veiligheidseisen.

Alle tuinders een standaardtarief

Alle tuinders in Rotterdam krijgen dezelfde huurprijs. Het huurtarief voor een volkstuin is 1,80 euro per vierkante meter. Voor een tuintje van 300 vierkante meter betaal je dan dus 540 euro per jaar. Voor sommige tuinders betekent het een verhoging van twintig cent, voor anderen een verlaging. De huurverhoging wordt verspreid over de komende drie jaar ingevoerd.

Voor de nutstuinders (zonder huisje) geldt een lager tarief. Dit wordt uiteindelijk 1,10 euro per vierkante meter per jaar met een overgangsperiode van vijf jaar.

Vorig jaar ontstond commotie en onrust over een dreigend verbod op overnachten op je tuintje. Dat is nu van de baan. Vanaf 1 april mogen volkstuinders ook weer overnachten op hun tuintje.

Tot nu toe was de Rotterdamse Bond van Volkstuinders verantwoordelijk voor het innen van de huur en het naleven van de huisregels. Door onderbezetting en een gebrek aan vrijwilligers ontstond er een handhavingsprobleem.

De SVIN neemt het beheer over op voorwaarde van het zogeheten 'schoon door de poort'. De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen maanden op alle complexen een schouw gehouden en zo nodig achterstallig onderhoud uitgevoerd. Dat heeft de gemeente 50 duizend euro gekost.

Leegstand Rotterdamse volkstuinen

In Rotterdam is er in tegenstelling tot andere grote steden, sprake van leegstand op een aantal volkstuincomplexen. "Het is ontzettend leuk om een volkstuin te hebben", zegt Ruud Grondel, voorzitter van SVIN. "Voor mensen op een flat of een gezin een aanrader en er is nog ruimte."

Volkstuinders Taco en Daniël weten ook hun tuin en volkstuincomplex wel te promoten. "Vanaf mei staan de hekken open en kan je gewoon binnenwandelen en een rondje maken. Kom vooral langs. Tuinders vinden het altijd leuk om over hun tuintje te vertellen."