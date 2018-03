Deel dit artikel:











'Gio' over Feyenoord-AZ: 'Moeten dit elke week laten zien' Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord boekte zondagmiddag een mooie 2-1 overwinning op AZ. Vooral de eerste helft was aan Rotterdamse zijde goed. Het stemde trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop tevreden. "De manier hoe wij de wedstrijd beginnen is het allerbelangrijkste, en dat was vandaag goed."

"Ik denk dat wij het eerste half uur goed op het veld stonden", zegt 'Gio' tegenover RTV Rijnmond. "We waren heel krachtig met veel strijd en we hebben ook veel kansen gehad om te scoren." Elke week

Van Bronckhorst zou willen dat het elke week zo goed ging. "Er is geen knop die je omzet. We hebben er de laatste maanden moeite mee gehad om zo te beginnen. Maar je ziet dat het kan en dat moeten we elke week laten zien." Van Bronckhorst zou willen dat het elke week zo goed ging. "Er is geen knop die je omzet. We hebben er de laatste maanden moeite mee gehad om zo te beginnen. Maar je ziet dat het kan en dat moeten we elke week laten zien." Kijk hierboven heel het interview waar 'Gio' onder andere ingaat op de goals van Jean-Paul Boëtius en Nicolai Jørgensen.