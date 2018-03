Thierry Baudet hekelt D66 voor uitsluiting Leefbaar Rotterdam

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft zondagmiddag meegeholpen met de campagne van Leefbaar Rotterdam, de partij waar hij een samenwerking mee heeft. Er werden verkiezingsflyers uitgedeeld en uitnodigingen voor de bijeenkomst van de beide partijen vrijdagavond in Rotterdam.

Baudet uitte kritiek op de uitsluiting van Leefbaar door D66. De landelijke partijleider van D66 Alexander Pechtold wil niet meer samenwerken met Leefbaar vanwege de alliantie met Forum.

De Rotterdamse D66-lijsttrekker Said Kasmi sloot zich daarbij aan, al houdt hij de deur voor Leefbaar op een kier . "Als Eerdmans geen afstand neemt van uitspraken van Baudet en het onlangs opgestapte FvD-kandidaat Yernaz Ramautarsing, werken we niet meer samen."

Thierry Baudet vindt dat al duidelijk genoeg is gemaakt dat de partij niet achter de uitspraken staat: "Ik denk dat het gaat om uitspraken waar wel degelijk afstand van is genomen door ons zelf en door de kandidaat die ook is teruggetreden. Hij heeft gezegd: Dat is absoluut niet mijn standpunt, maar het standpunt dat hij innam in een discussie."

Baudet vindt dat de hele kwestie door D66 nu onnodig zo is neergezet.