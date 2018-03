Baan in FC Rijnmond: 'Dit Feyenoord laten staan'

Feyenoord versloeg zondagmiddag AZ in De Kuip met 2-1. Rob Baan, oud-technisch directeur van de Rotterdammers, vindt dat Giovanni van Bronckhorst het huidige team moet laten staan. Maar hij zegt ook dat een fitte Robin van Persie alleen in de spits kan staan.

Het was een gedenkwaardig voetbalweekend in de regio Rijnmond. De drie Rotterdamse eredivisieclubs wonnen allemaal hun wedstrijden. Verder deed FC Dordrecht vrijdagavond tegen De Graafschap goede zaken in de strijd om de derde periodetitel van de Jupiler League.

Presentator Bart Nolles had dus te bespreken in FC Rijnmond. Naast Baan namen ook radiocommentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel plaats in de studio.