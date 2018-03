Onrust rondom Bachplein in Schiedam

Rondom het Bachplein in Schiedam zijn zondag een raam en twee auto's vernield. Ook zijn er groepen jongeren bij de kermis weggestuurd. Het was de laatste avond dat de kermis op het plein stond.

Rond 20:30 uur hielden twee groepen jongeren zich in een ophielden op het plein. Op het Bachplein aanwezige politie nam een niet prettige sfeer waar. Ze heeft daarbij geen strafbare feiten vastgesteld, wel hebben agenten de jongeren weggestuurd.

Ook merkten agenten op dat de kermis al om 20:00 uur gesloten had moeten zijn. Daarom hebben ze de exploitanten gelijk opdracht gegeven hun spullen te pakken.

Later op de avond zijn er rondom het Bachplein een raam van een huis ingegooid en er zou tegen auto's geschopt zijn. Eén auto lag op zijn kant en van een andere was de zijspiegel er af gesloopt.

Voor de vernielingen is niemand opgepakt, toen de politie aankwam was er geen dader te bekennen. Of de vernielingen te maken hebben met de jongeren of de kermis, wordt door de politie nog onderzocht.