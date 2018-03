Betalen voor hondenpoep in Dordtse polder: 'We zijn het schijt zat'

Hondenuitlaatservices moeten gaan betalen als ze hun honden uitlaten in de Louisa- en Cannemanspolder in Dordrecht. Het gebruik van het recreatiegebied gaat 800 euro per jaar kosten.

Daar is voor gekozen omdat er nu geen inzicht is in wie gebruik maakt van het gebied, zegt boswachter Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer."Door een bepaald schema op te zetten, proberen we dat inzicht wel te krijgen."

Daarom hebben alle hondenuitlaatservices in Dordrecht een contract voorgelegd gekregen. "Daarmee zeggen we: we gaan met je in zee. Je moet daar wel wat voor betalen, maar wij kunnen daardoor ook werken met een plafond. Bijvoorbeeld niet meer dan vier uitlaatservices."

Hondenuitlaatservices die het contract niet tekenen, zullen door boa's worden aangesproken als ze het terrein wel gebruiken. Na enkele weken zullen ze ook bekeurd worden. "Ondernemers willen van alles in de terreinen van Staatsbosbeheer, het is toch logisch dat je voor het gebruik ervan betaalt."

Veel uitlaatbedrijven gebruiken nu nog het naastgelegen bosgebied in De Elzen om de honden uit te laten. Dat wordt geheel afgesloten voor honden, omdat zij reeën en broedende dieren in dat gebied storen.