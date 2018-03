Getuigenoproep Orlando naar Pools vertaald

Een getuigenoproep in het Pools moet naar de vissers leiden die bij de verdwijning van de Rotterdamse Orlando in Den Haag aan het werk waren in de buurt van het Böttgerwater. De politie zoekt de vissers nog steeds.

Verslaggever Martijn Mastenbroek van de lokale krant Telstar in Den Haag heeft de oproep van de politie laten vertalen, omdat hij een tip kreeg dat de vissers mogelijk van Poolse of Oost-Europese afkomst zijn en deelde vervolgens de oproep in het Pools. De politie heeft hier zelf geen aanwijzingen voor.

De initiatiefnemer van de vertaling is bang dat de mogelijk Poolse vissers eerdere opsporingsberichten hebben gemist. De 17-jarige Orlando Boldewijn verdween eind vorige maand.

"Hoe meer het bericht gedeeld wordt, hoe beter", laat een politiewoordvoerder weten. Alle tips en getuigenissen zijn nog van harte welkom en kunnen mogelijk nog belangrijk zijn voor het onderzoek. "Het onderzoek loopt nog."

Hij werd ruim een week later dood uit het water gehaald in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was naar Den Haag gegaan voor een date. Wat er met hem is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk.