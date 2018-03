Deel dit artikel:











Weerstand tegen Feyenoord City in SC Rijnmond Sportclub Rijnmond

Er is veel onenigheid binnen Het Legioen over de plannen voor Feyenoord City. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ werd weer duidelijk dat er nog steeds een flinke groep fans hoop houdt op renovatie van De Kuip. In Sportclub Rijnmond zie je maandagmiddag een reportage over dit onderwerp.

Verder waren we aanwezig bij de 3000ste wedstrijd van een scheidsrechter uit Dordrecht, halen we herinneringen op met John Balentien, de eerste donkere doelman in de historie van het Nederlands betaald voetbal en filmden we een training van de wielerploeg Delta Cycling. Sportclub Rijnmond begint om 17:17 uur, wordt ieder uur herhaald én de reportages zijn eerder te zien op onze website.