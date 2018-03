Ik heb werk wat perfect bij mij past

Door de nodige tegenslagen kwam ze in de bijstand terecht en werd het lastig passend werk te vinden. Maar nu is Gieta helemaal happy als medewerker klantconctactcenter bij Ro!Entree.

‘Ik moest meteen denken aan een ervaring lang geleden’, vertelt Gieta. ‘Ik was nog maar net in Nederland, in 1988 kwam ik vanuit Suriname hier naartoe. Ik ging met iemand mee naar het ziekenhuis. Daar zag ik de dames van de receptie achter de telefoon zitten met een headset op. Dat vond ik geweldig! Ik had zoiets in Suriname nooit gezien. En ik dacht nog dat zou ik ook graag willen. Die droom is nu eindelijk uitgekomen.’ Gieta werkt sinds oktober 2017 als medewerker klantcontactcenter bij Ro!Entree. Ze beantwoordt vragen van Rotterdammers die binnenkomen via het 14 010 nummer van de gemeente Rotterdam.





Ik noemde mezelf een pechvogel

Superwoman

Benader iedereen vanuit gelijkwaardigheid

Het laten slagen van mensen

Gieta: ‘Ik heb veel verschillende banen gehad, maar het lukte niet om een baan te houden. Dan was er weer een bezuiniging waardoor ik weg moest of mijn contract werd om een andere reden niet verlengd. Privé heb ik ook veel narigheid gehad en ik ben een alleenstaande moeder. Toen kwam ik ook nog in de bijstand terecht. Ik noemde mezelf een pechvogel. Ik wilde heel graag werken, maar het lukte niet. Dat doet ook iets met je zelfvertrouwen. Het maakte me heel onzeker. Het proces met mijn begeleider om een nieuwe passende baan te vinden verliep heel moeizaam. Daardoor ging ik nog meer aan mezelf twijfelen en kreeg ik nog meer stress. Pas na een gesprek met een derde erbij ging dat beter en kreeg ik deze baan aangeboden. Ik was zó blij, eindelijk werk dat precies bij mij past.’WerkgeversServicepunt Rijnmond verzorgde de werving en selectie. Na een test, voorlichting en een gesprek werd Gieta aangenomen bij Ro!Entree. Ze begon met een paar weken opleiding. Gieta vertelt dat ze dat erg intensief vond: ‘Er kwam ontzettend veel informatie op me af. De vragen van burgers die we hier krijgen gaan over van alles: van verkeerd aangeboden huisvuil tot de aanvraag van een paspoort, vragen over zorg of uitkering enzovoort. Je moet de weg weten naar de juiste informatie. Maar ik had zo’n goed gevoel gekregen hier, ik wilde doorzetten. De goede begeleiding van de coaches op de werkplek heeft me ook erg geholpen. Nu ga ik elke dag met plezier naar mijn werk en neem dat goede gevoel ook mee naar huis.’ Lachend: ‘Mijn kinderen noemen me nu superwoman.’‘Wij merken dat onze medewerkers graag willen werken en niet voor hun lol in de bijstand zaten’, zegt Marijn Hoogteijling, manager Ro!Entree. ‘Maar niet alle banen zijn bijvoorbeeld geschikt voor alleenstaande moeders. Ik wil werkgevers meegeven: benader iedereen vanuit gelijkwaardigheid. Mensen uit de bijstand krijgen veel te snel een stempel. Steek iets meer tijd in het vinden en ‘maken’ van de voor jou goede medewerker. Voor werkgevers is het de kunst om goed vast te stellen wat voor medewerkers ze nodig hebben.’Marijn: ‘Bij Ro!Entree werken we enkel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat vraagt om iets meer ondersteuning. De meeste mensen die hier komen werken zijn minder zelfverzekerd. Het gevoel van dit moet lukken, geeft ook druk. Daar moet je net even anders mee omgaan. Mensen die geen werk hebben krijgen bij ons voorrang, zo nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Elke maand starten er nieuwe medewerkers, ze krijgen een opleiding en doen hier werkervaring op. Na 23 maanden eindigt het traject bij ons, 65 procent vertrekt met een vaste baan en daar helpen we ook bij. Het gaat bij ons om kansen creëren en bieden, en het laten slagen van mensen. ‘Daar ben ik een goed voorbeeld van’, vult Gieta aan. ‘Ik heb zoveel baat gehad bij deze aanpak. Petje af voor de opleiding en begeleiding. Ik heb het enorm naar mijn zin en het belangrijkst is: ik ben weer gaan geloven in mezelf, ik heb mezelf weer gevonden.’Redacteur: Lilian Suurmeijer