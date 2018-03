Arrestatie na bedreiging kandidaat Ubuntu Connected Front

Een 61-jarige man uit Barendrecht is zondagavond opgepakt voor het bedreigen van een kandidaat-raadslid van de lokale partij Ubuntu Connected Front (UCF). Dat heeft de politie maandagochtend bekendgemaakt.

Zondag kwamen er op de Facebookpagina van een van de kandidaten, die anoniem wil blijven, doodsbedreigingen binnen. Ook werd gedreigd brand te stichten. Daarop is gelijk aangifte gedaan.

UCF meldt in een persbericht: "De Partij had al rekening gehouden met tegen racisme en discriminatie aangrenzende berichten. Maar toen haar kandidaten van afdeling UCF Rotterdam de vermeende bedreigingen ontving was het andere koek en is besloten om onmiddellijk de politie te informeren. Door het kordate optreden van de politie kon de vermeende dader snel worden opgespoord."

De partij benadrukt dat 'ook de hulp van een ex-politieman' heeft bijgedragen aan de arrestatie van de verdachte.

UCF richt zich op Rotterdamse kiezers met een Caraïbische of Afrikaanse achtergrond en wil onder meer strijden tegen racisme. De partij telt negen kandidaten en is een van de twintig politieke bewegingen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.