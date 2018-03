Deel dit artikel:











Van Stee definitief technisch manager Sparta Henk van Stee

Henk van Stee is definitief de nieuwe technisch manager van Sparta. De 56-jarige Rotterdammer was al een tijdje in gesprek met de Kasteelclub en heeft een contract voor vier jaar getekend. De werkzaamheden van Van Stee zullen per direct beginnen.

Van Stee geeft op de website van de club blij dat te zijn met zijn aanstelling en uit te kijken naar de samenwerking met Leo Beenhakker. Directeur Manfred Laros bedankt Beenhakker voor zijn vrijwillige steun en Sparta is met hem in gesprek om hem als uitvoerend bestuurslid technische zaken te behouden. Van Stee is een oer-Spartaan die zich dit seizoen voornamelijk inzet voor de amateurtak van de club. In het verleden was hij bij Sparta contractspeler, jeugdtrainer, assistent-trainer en interim-hoofdtrainer. Ook was hij werkzaam voor onder meer Feyenoord, Shakthar Donetsk en Zenit Sint-Petersburg.