Fenixloods II wordt museum over emigratie naar New York

De historische Fenixloods II op Katendrecht blijft behouden. De Stichting Droom en Daad koopt de loods om er onder meer een museum van te maken dat aandacht besteedt aan de zogeheten landverhuizers, de Nederlanders die via Rotterdam naar Amerika vertrokken.

Het gebied rond Katendrecht en de Wilhelminapier was jarenlang dé locatie van waaruit miljoenen de Oude Wereld verlieten op zoek naar een beter leven, in de eerste plaats, via Ellis Island, in New York.

Amerikanen helpen bij de inrichting van het museum, net als het Stadsarchief, Maritiem Museum, Museum Rotterdam, Nederlands Fotomuseum en Wereldmuseum.

Kapenezen

Droom en Daad is een stichting die als doel heeft om Rotterdam mooier te maken en is blij met de aanwinst. "De Fenix vertelt een Rotterdams verhaal met een werelds perspectief", aldus directeur Wim Pijbes.

"Met de transformatie van dit historische havengebouw kunnen we verbindingen leggen tussen de stad en de wereld, tussen bezoekers en bewoners, oorspronkelijke Kapenezen en nieuwkomers."

WOII

Het complex werd gebouwd in 1923 voor op- en overslag van spullen. In 1944 werd de loods opgeblazen door de Duitse bezetter en vanaf 1950 grotendeels herbouwd als twee afzonderlijke gebouwen.

Toen kregen de loodsen ook de huidige naam: Fenixloodsen, naar het mythologische fabeldier dat in staat is telkens weer uit zijn eigen as te herrijzen.

Naast het museum komen er ook culturele, culinaire en creatieve bedrijfjes en woningen. Op het dak komt een vrij toegankelijk 360-graden uitzichtpunt. De verbouwing van de Fenixloods II begint in 2020.