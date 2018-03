Tweede arrestatie voor dood Capellenaar

De politie heeft maandag een tweede verdachte opgepakt voor de gewelddadige dood van een Capellenaar eerder dit jaar. In februari werd al een 30-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats voor de dood opgepakt. Hij zit nog vast.

In januari werd een 55-jarige Capellenaar dood aangetroffen door zijn huisgenoot in de keuken van zijn woning aan de Alouette Erf in Capelle aan den IJssel. De huisgenoot wordt niet verdacht betrokkenheid en is niet gearresteerd.

Wat de precieze rol is van de opgepakte Rotterdammer bij de dood van de Capellenaar, is niet bekend.