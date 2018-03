Deel dit artikel:











Olympiër Maarten van der Weijden zet zwemmend de zorg in het zonnetje

Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden trapte zondagavond in Rijndam Revalidatie in Rotterdam de Week van Zorg en Welzijn af. Dit deed hij door het zwembad in te duiken voor de start van zijn 24 uur durende zwemactie door heel Nederland.

Van der Weijden verbindt tijdens het etmaal zwemmen alle veertien zorg en welzijnregio's. Bij elke locatie wordt er een half uur gezwommen en gaat de zwemmer in gesprek met medewerkers en cliënten. Met de actie wil Van der Weijden, die ambassadeur is van de Week van Zorg en Welzijn, dankbaarheid tonen aan de zorg die 24/7 doorgaat. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer..