Koningskermis Capelle afgelast

Voor het eerst in 18 jaar gaat de Koningskermis in Capelle aan den IJssel niet door. Andere jaren werd de kermis opgezet op de parkeerplaats achter het gemeentehuis, maar door bouwwerkzaamheden aan de Rivierweg moest er een andere locatie gezocht worden. Dat is niet gelukt.

Organisator Stichting Capelse Festiviteiten voorzag in oktober vorig jaar al problemen vanwege de werkzaamheden. Leo Snijders: "Wij dachten dat het beter was om de kermis een keertje over te slaan. Maar de gemeente vond dat zonde en is zelf met alternatieven gekomen." De stichting diende tekeningen in voor een mogelijke kermis in Sportpark Schenkel en deed ook een aanvraag voor Hollandsch Diep. Eind januari werd duidelijk dat de veiligheidsregio deze locaties niet verantwoord vindt. De feestorganisatie bleef optimistisch en contacteerde kermisexploitanten. Snijders: "Het duurt altijd lang om een vergunning aan te vragen, dus wij gingen ervan uit dat er wel een nieuw terrein zou komen." Toen de politie ook het voorstel afkeurde om een kleinere kermis op te zetten achter het gemeentehuis, heeft de burgemeester besloten geen vergunning te verlenen voor een kermis. Dit tot grote teleurstelling van de stichting. "We komen van een koude kermis thuis", meent Snijders. Hij sluit schadeclaims van de kermisexploitanten niet uit en hoopt dat de burgemeester snel met de stichting in gesprek gaat. "Als het aan ons ligt, gaat de kermis volgend jaar gewoon door, maar dan moet de gemeente wel met een garantie komen." De kermis stond dit jaar gepland voor 20 tot en met 28 april.