'Rotterdamser wonen dan in Jules Deelder's huis kan bijna niet'

Het huis aan de Mathenesserlaan is in 1913 gebouwd

Het statige woonhuis van de Rotterdamse nachtburgemeester Jules Deelder staat te koop. Het huis aan de Mathenesserlaan is vierhonderd vierkante meter groot en kost bijna een miljoen euro.

"De vlag hangt niet uit", zegt Deelder maandag op Radio Rijnmond. "Maar we gaan kleiner wonen en blijven wel in Rotterdam."

De 73-jarige Deelder werd geboren in Rotterdam-Overschie en is onder meer dichter en schrijver. De nachtburgemeester is ook bekend door zijn opvallende uiterlijk: hij draagt vrijwel altijd zwarte kleding, kamt zijn haar strak naar achteren en heeft geregeld een klein zwart zonnebrilletje op.

Onderhoudszorgen



Deelder woont deze maand precies 21 jaar in de hoekwoning en verkoopt het huis omdat het te groot is, zegt zijn makelaar Karel Glazener. "Maar wat doorslaggevend was, was het moment dat een deel van het plafond naar beneden viel en vlak voor zijn bureau terechtkwam."

Het huis telt negen kamers, een tuin en veel authentieke details. "Het huis is te bewerkelijk en hij is de jongste niet meer. Ze hebben het voorzichtig gehad over iets anders. Nog steeds in de stad, maar met minder onderhoudszorgen."

Deelder vroeg zijn makelaar nog of het gat gedicht moest worden voor de verkoop, maar van Glazener hoefde dat niet. "Het huis van Jules Deelder mag best een beetje rauw zijn."

Beschermd stadsgezicht



Het huis is geen Rijksmonument, maar wel een beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat de gemeente vanuit de overheid geld krijgt om het historische karakter van een bepaalde straat of wijk in de binnenstad te behouden.

Voor Deelder's huis uit 1913 zijn inmiddels twintig geïnteresseerden en daar komen er iedere dag een paar bij, zegt de makelaar. Dat de eigenaar een bekende Nederlander is, helpt in dit geval wel.

"Het hangt altijd af van de reputatie van de persoon. We hebben ook weleens huizen verkocht van mensen met een beschadigde reputatie en dan wordt het moeilijk. Bij Deelder is het geen nadeel. Hij heeft een goede reputatie en Rotterdamser wonen dan in zijn huis kan bijna niet."