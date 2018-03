Links Verbond Rotterdam gaat door na crisisberaad

De vier partijen die deel uitmaken van het zogenoemde Links Verbond in Rotterdam zetten hun samenwerking voort. Dat is de uitkomst van crisisberaad, na een omstreden tweet van Nida uit 2014.

Daarin maakte de partij een vergelijking tussen Israël en terreurorganisatie Islamitische Staat. Het bericht zette gelijk kwaad bloed bij de overige partijen van het verbond PvdA, SP en GroenLinks.

"Dat we er uit zouden stappen is niet in Frage geweest, want je stapt niet uit je idealen. We hebben gewoon een goed gesprek gehad", aldus PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann na afloop van het crisisberaad.

Tweet

Nida, een partij met een islamitische signatuur, twitterde op 14 augustus 2014: "Wij zeggen #Zionisme = #ISIS#vrijheidvanmeningsuiting."

Nadat dit zondagavond werd opgerakeld twitterde Kathmann "Volgens @pvdarotterdam kan wat Nida hier stelt verre van door de beugel. Dit is onbegrijpelijk!"

Nida liet in een verklaring weten dat de oude tweet 'bewust provocatief' was. De partij is niet van plan het bericht te verwijderen en vindt dat de vrijheid van meningsuiting niet slechts geldt voor meningen die mensen welgevallig zijn.

Links Verbond

De vier linkse partijen sloten in aanloop naar de verkiezingen een verbond. Daarmee willen ze, als ze gezamenlijk de grootste worden, het initiatief voor de onderhandelingen voor een nieuwe college nemen. De partijen maakten afspraken op het gebied van armoedebestrijding, duurzaamheid en diversiteit.