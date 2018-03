Deel dit artikel:











Professor geeft college over renovatie van De Kuip Professor Hennes de Ridder van de TU in Delft

Dat voetbal en politiek vaak hand in hand gaan was gisteren wel te merken in en rondom De Kuip. Want voor de gewonnen wedstrijd tegen AZ konden Feyenoord-supporters een college krijgen van professor Hennes de Ridder van de TU in Delft.

Op uitnodiging van Stadsinitiatief Rotterdam, een nieuwe partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, wilde de professor supporters overtuigen dat Feyenoord helemaal geen nieuws Stadion nodig heeft, maar dat de huidige kuip al voor dertig miljoen euro kan worden gerenoveerd. Bekijk hierboven een reportage over het college. De organisatie van Feyenoord City geeft aan op dit moment niet te willen reageren op de suggesties, maar geeft aan binnenkort meer duidelijkheid te geven over de huidige stand van zaken wat betreft de plannen.