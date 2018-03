Deel dit artikel:











Bruens opvolger van Bontes in RvC Feyenoord Richard Bruens Bron: feyenoord.nl

Richard Bruens is toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Feyenoord. Hij is de opvolger van William Bontes, die de RvC van de club eind vorige maand verliet, zoals een jaar eerder al was aangegeven.

De 50-jarige Bruens is sinds 2013 werkzaam bij Van Lanschot Kempen en als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor Private Banking. Daarvoor werkte hij in verschillende financiële – en managementfuncties in binnen- en buitenland bij ABN AMRO en Renaissance Capital. De Raad van Commissarissen van Feyenoord bestaat naast Bruens uit Sjaak Troost, Gérard Moussault, Herman van Drie en president-commissaris Gerard Hoetmer.