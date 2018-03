Van Stee: 'Verschrikkelijk veel werk te verrichten bij Sparta'

"Er valt de komende maanden verschrikkelijk veel werk te verrichten bij Sparta." Dat zegt Henk van Stee, de nieuwe technisch manager van Sparta in gesprek met RTV Rijnmond.

De 56-jarige Schiedammer was al een tijdje in gesprek met de Kasteelclub en heeft een contract voor vier jaar getekend. De werkzaamheden van Van Stee zullen per direct beginnen.

Hij beseft dat het een pittige klus is, maar wel een mooie. "Je praat over het eerste elftal, een technische staf, spelers met aflopende contracten, nieuwe spelers halen, het scoutingsapparaat. Er komt veel bij kijken de komende maanden. Er is nu een prima hoofd jeugdopleidingen met Dolf Roks, dus waarom zouden we dat de komende jaren niet nog even loskoppelen. "

Oer-Spartaan terug op Het Kasteel

Van Stee is een oer-Spartaan die zich dit seizoen voornamelijk inzet voor de amateurtak van de club. In het verleden was hij bij Sparta contractspeler, jeugdtrainer, assistent-trainer en interim-hoofdtrainer. Ook was hij werkzaam voor onder meer Feyenoord, Shakthar Donetsk en Zenit Sint-Petersburg.

Met name die internationale ervaring is een pré die de Kasteelclub kan helpen: "Ik wil wat technische know-how toevoegen, zodat Sparta wat stabieler wordt in de toekomst."