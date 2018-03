Laros: 'Ook bij degradatie Sparta blijft Van Stee'

Manfred Laros is blij met de komst van Henk van Stee als technisch manager van Sparta. Volgens de algemeen directeur is Van Stee de ideale kandidaat om de leemte op te vullen.

"Hij kent de club, heeft contacten in alle geledingen van de club, heeft nationale en internationale ervaring, geen ambitie meer om ergens hoofdtrainer te zijn en hij is ontzettend gedreven", spreekt Laros over Van Stee.

Natuurlijk is er tijdens de besprekingen ook gesproken over eventuele degradatie van Sparta, maar dit zal geen gevolgen hebben voor de positie van de 56-jarige Schiedammer. "Deze structuur blijft, ongeacht het niveau waar wij volgend jaar op spelen. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Het spelersbudget is voor volgend seizoen het belangrijkst. En dat is meer dan concurrerend om de juiste spelers te halen."

Eredivisie

Sparta haalde uit zes punten uit de laatste twee wedstrijden. Maar los daarvan is Laros vol vertrouwen over handhaving. "Ik kijk met name naar het voetbal van voor 1 januari en het voetbal daarna. Zeker met het geloof wat er momenteel binnen de club is, heb ik alle vertrouwen dat we in de eredivisie blijven."