Alles over de Boekenweek hoor je in Rijnmond Nu Alek Dabrowski.

In de Boekenweek mag de Boekenstroom natuurlijk niet ontbreken bij Rijnmond Nu. Het is de 83e editie alweer, altijd met een thema en dit keer is dat 'natuur'. Afgelopen vrijdag was de aftrap in de Amsterdamse Schouwburg en daarna raakt ook onze regio in de ban van de Boekenweek! Heb jij het Boekenweekgeschenk al gelezen? Of heb je onlangs een mooi boek aangeschaft of gelezen? Bel met de studio! 010 - 436 44 36.

Geschreven door Ruud de Boer

Onze huisrecensent en boekenstroomwurm Alek Dabrowski is natuurlijk te gast. Hij neemt tussen 18.00 en 19.00 uur Jeroen van Broekhuizen mee, werkzaam bij de Rotterdamse boekhandel Donner. Alles over de Boekenweek 2018 hoor je in Rijnmond Nu op Radio Rijnmond! Je kunt ook reageren via Nu@Rijnmond.nl of #RijnmondNu : Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug door de foto te swipen of door op de 'luidspreker(s)' te klikken!