Roest: 'Mezelf in een mooi rijtje schaatsers gereden' Patrick Roest

Patrick Roest is huidig wereld kampioen allround en in het bezit van Olympisch zilver en brons. Roest was maandagmiddag weer even op de boerderij van zijn ouders in Lekkerkerk. ''Bij de zilveren medaille op de 1500 meter was er veel ontlading, maar met deze titel op het WK allround heb ik me in een mooi rijtje schaatsers gereden.''

Roest eindigde in het Olympisch Amsterdam voor de Noor Sverre Lunde Pedersen en Nederlander Marcel Bosker. Na afloop ging het vooral over Pedersen, die door een val op de afsluitende tien kilometer verrassend nog achter Roest eindigde. ''Daardoor maakte ik de zeven seconden goed, die ik goed moest maken. Een bizar einde.'' De schaatser vond het sneu voor zijn Noorse concurrent. ''Op het moment zelf schrik je voornamelijk. Ik zag het niet, maar hoorde aan het publiek ook schrikken. Hij reed een goed toernooi, maar dat is allrounden. Als één afstand niet goed gaat, dan is je toernooi voorbij.'' Voor de Lekkerkerker is het seizoen nu klaar. ''Ik ben blij dat het seizoen er op zit en dat ik nu kan gaan uitrusten. Op vakantie? Dat denk ik wel, maar dat weet ik nog niet zeker.'' Bekijk heel het interview met Patrick Roest boven dit bericht.