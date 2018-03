Oud-keeper John Balentien haalt herinneringen op

Het gaat niet goed met voormalig Excelsior-doelman John Balentien. Wij zochten hem op in het verzorgingshuis om foto's te bekijken en mooie herinneringen op te halen...

De 79-jarige John Balentien is in 1962 in Nederland gaan wonen om er te gaan werken als lasser. Daarvoor keepte hij in de Antillen ook al en was hij al eens in Europa geweest. Na enkele jaren Xerxes is hij naar Excelsior gegaan.

Hij was naar eigen zeggen de eerste zwarte keeper in Nederland. Tegenstanders wisten soms niet wat ze zagen en riepen woorden als kachelpijp naar hem. Hij haalde ook weleens wat grappigs uit. Zo ging hij eens achter zijn doel onder een paraplu zitten omdat het regende.

