Links Verbond in Rotterdam toch geklapt

De Rotterdamse fractie van GroenLinks ziet geen plaats meer voor Nida in het zogeheten Links Verbond. Dat meldt fractievoorzitter Judith Bokhove op Twitter.

Tussen de partijen was wrijving ontstaan over een tweet van Nida uit 2014. Daarin vergeleek Nida Israël met Islamitische Staat.

Maandag was er crisisberaad over de kwestie. Aanvankelijk leken de plooien gladgestreken, ook al weigerde Nida afstand te doen van de omstreden tweet.

In het politiek café van het weekblad Libelle liet landelijk voorman Jesse Klaver van GroenLinks maandagmiddag weten dat Nida zich toch moest distantiëren. Daarna verscheen het bericht van Judith Bokhove op Twitter.

De PvdA heeft zich hier aan het begin van de avond bij aangesloten.

Maandagavond is er overleg over hoe het Links Verbond in Rotterdam verder gaat.

Het Links Verbond - een samenwerking tussen SP, PvdA, GroenLinks en Nida - werd vorige maand gepresenteerd. De partijen wilden, als ze bij de komende gemeenteraadsverkiezingen samen de meeste stemmen zouden binnenslepen, het initiatief nemen voor een nieuw college.