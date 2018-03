Deel dit artikel:











VIDEO: Dierenambulancemedewerkers redden gewonde zwaan Het dier was in gevecht geraakt

Medewerkers van de Dierenambulance Drechtsteden hebben maandag een zwaan van de verdrinkingsdood gered. Het dier was in gevecht geraakt met een soortgenoot en had behoorlijk wat verwondingen opgelopen.

Dat gebeurde bij de Munnikensteeg in Zwijndrecht. Twee voorbijgangers schoten het ambulancepersoneel te hulp door de andere zwaan op afstand te houden. "We hebben de zwaan uit de sloot gehaald en vervolgens gebracht naar Stichting Vogelklas Karel Schot", aldus Roland van Gogh van de Dierenambulance Drechtsteden. Hoe het met de zwaan gaat, is niet bekend.