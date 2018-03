FC Dordrecht knokt zich in moeizame wedstrijd naar periodetitel

FC Dordrecht heeft in eigen huis met 1-0 van RKC Waalwijk gewonnen en daardoor de derde periodetitel binnen gesleept. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Denis Mahmudov.

In een matige wedstrijd, met kansen over en weer, waren de grootste mogelijkheden voor de thuisclub. Na tien minuten had FC Dordrecht één grote kans gekregen. Denis Mahmudov schoot op aangeven van Terence Groothusen op doelman Vaessen. Daarna kon Andreas Calcan na wederom goed werk van Groothusen, ook niet afronden.

Mindere tweede helft, wel een goal

Halverwege de wedstrijd stond het dus nog 0-0. Na de rust kwam RKC beter in de wedstrijd, maar werd de ploeg uit Waalwijk maar zelden echt gevaarlijk. FC Dordrecht werd na 53 minuten wel weer gevaarlijk. Maar Mahmudov kon vanuit een counter de bal niet achter RKC-doelman Vaessen krijgen.

Mahmudov werd uiteindelijk toch de matchwinner door vanuit een vlijmscherpe counter te scoren. Binnen een paar flitsen stond de speler voor het doel en bleef hij kalm. RKC drong in de laatste minuten nog aan, maar kon geen doelpunt meer forceren.

Play-offs om eredivisie

De Schapenkoppen stonden na afgelopen vrijdag alleen aan kop in de strijd om de derde periode. Zelf wonnen de Dordtenaren toen van De Graafschap, terwijl alle concurrenten punten lieten liggen.

Door de overwinning op RKC en het binnenhalen van de derde periode mag FC Dordrecht zich nu gaan opmaken voor de nacompetitie met als inzet een plek in de eredivisie.