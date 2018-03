Aseal-zeehondenopvang duikt in taxidermische opzetkunst

De dode beesten-opzetkunst van de Hellevoetse preparateur Redney Hille stond dit weekend centraal in het Stellendamse zeehondenopvangcentrum Aseal.

Zowel in de musea, wetenschap maar ook in de binnenhuisarchitectuur is de taxidermische vil- en opvulbewerking van al dan niet favoriete (huis)dieren bezig met populariteits-revival.

Om de doelstelling van 100.000 bezoekers op jaarbasis te halen is 't 't team van Aseal-directeur Karola van de Velde en dierenarts Machteld Geut er alles aan gelegen om de beleving rondom hun dwaalgasten-opvangcentrum op alle vlakken te intensiverings-boost te geven.

De mojo-camera van vloggenist Jack Kerklaan ging halfstok om deze goedbezochte eerste dierenbowling-rouwrevue-editie op gepaste piëteitsvolle wijze in z'n zoekkader gevangen genomen gekweten te weten.......