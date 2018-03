Nuchtere oma Roest past op boerderij tijdens wereldzege van kleinzoon

Terwijl schaatser Patrick Roest zondagmiddag wereldkampioen werd, lette zijn grootmoeder op de boerderij van de familie in Lekkerkerk. "We hebben hier levende have en die moeten ook gewoon eten", zei de oma maandag nuchter op Radio Rijnmond.

Roest werd tijdens het WK in Amsterdam onverwachts wereldkampioen toen de Noorse Sverre Lunde Pedersen enkele ronden voor de finish onderuit ging. Zijn oma zag het thuis gebeuren en had de zege niet verwacht: "Je zou blij zijn als hij tweede werd, maar dan wordt hij ineens kampioen en dat overrompelt je gewoon."

Ze heeft haar kleinzoon nog niet gesproken, maar hoopt hem maandag een dikke knuffel te geven. En hoewel de familie trots is, gaat het alledaagse leven ook gewoon verder in de boerderij waar de familie Roest zo'n veertig koeien heeft.

"Mijn zoon is om 05:00 uur opgestaan om de koeien te melken, maar daar kan je niet van eten. Dus hij is er vrachtwagenchauffeur bij', zegt oma Roest.

"Na het melken is hij om 08:00 uur naar zijn andere baan gegaan. Ook de moeder van de wereldkampioen is om 05:00 uur opgestaan om de kranten rond te brengen en om 07:00 uur moest ze in een bejaardenhuis wezen, want daar maakt ze schoon", zegt ze nuchter en voegt daarna lachend toe: "Het is een familie die keihard werkt en ik denk dat daar dan een schaatser uitkomt."

Huldiging

Zaterdag is de huldiging van Patrick Roest in Lekkerkerk. Dan worden de koeien een keertje eerder gemolken dan normaal. "Mijn zoon gaat dan om 03:00 uur melken en dan kunnen we daarna naar het feest."

Roest wordt aanstaande vrijdag gehuldigd op het gemeentekantoor in Lekkerkerk voor zijn overwinningen tijdens de Olympische Spelen en tijdens het WK Allround.