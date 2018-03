Deel dit artikel:











Geuzenpenning gaat naar stichting tegen kindhuwelijken Prinses Mabel van Oranje ontvangt voor haar organisatie Girls Not Brides de Geuzenpenning

"Wij hopen binnen één generatie alle kindhuwelijken in de wereld te beëindigen." Dat zei prinses Mabel van Oranje tijdens een persconferentie in Vlaardingen over de Geuzenpenning. Haar stichting Girls Not Brides zal deze onderscheiding woensdag tijdens een ceremonie in de grote kerk van Vlaardingen uitgereikt krijgen.

Jaarlijks komt er voor twaalf miljoen meisjes onder de achttien jaar een einde aan hun jeugd en toekomst door een gedwongen huwelijk. Stichting Girls Not Brides bestrijdt kindbruiden en promoot de emancipatie van meisjes. "Zonder kindhuwelijken wordt de wereld gezonder, beter opgeleid, gelijker en welvarender. Dit is niet alleen in het belang voor meisjes en vrouwen, maar ook voor jongens en mannen", zei prinses Mabel. Ze is dankbaar dat ze de Geuzenpenning krijgt en vindt het een erkenning en waardering voor het werk van haar organisatie. Tekst gaat onder video verder

Wat kun je eraan doen?

De stichting probeert met empowerment, voorlichting en bewustwording meisjes te helpen. De stichting probeert met empowerment, voorlichting en bewustwording meisjes te helpen. "Het is niet het probleem in één deel van de wereld of van één religie. Het wordt vaak gedreven door tradities, armoede en man-vrouw verhoudingen", vertelt prinses Mabel. Ze heeft over de hele wereld met kindbruiden gesproken en hun de vraag voorgelegd wat ze voor hun dochters wensen. "En ze zeggen altijd: opleiding en vrije keuze." Als voorzitter van de Geuzenpenning reikt oud-Kamervoorzitter en Rotterdammer Frans Weisglas de prestigieuze onderscheiding woensdag uit in de grote kerk van Vlaardingen. "Het is zo oneerlijk dat een jong meisje op alle mogelijke manieren van haar toekomst wordt beroofd. De Geuzenpenning zal het probleem niet uit de wereld helpen, maar het is wel belangrijk om Girls Not Brides met deze penning morele ondersteuning te geven, en er komt meer bekendheid voor het probleem." De Geuzenpenning wordt jaarlijks toegekend aan mensenrechtenactivisten en vrijheidsstrijders. De onderscheiding is vernoemd naar het geuzenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.