'Kak!' - Feyenoordvlag op Amsterdamse toren Supporter: "Overal waar ik kom hang ik 'm op"

Rotterdamse bouwvakkers hebben in het hol van de leeuw een gigantische Feyenoordvlag opgehangen. Het vaandel prijkt op de hoogste verdieping van een toren in aanbouw bij het Amstelstation in Amsterdam.

De verantwoordelijke supporter was door de lokale zender AT5 snel gevonden. "Ja, dat heb ik gedaan, haha. Ik heb een hele kofferbak vol met vlaggetjes. Overal waar ik kom hang ik 'm op. Het kan me niet schelen waar." Een collega zet - na eerst even snel zijn omgeving te hebben gescand - nog even het clublied in. "Hand in hand, kameraden..." Een voorbijganger van Amsterdamse origine kan het Rotterdamse statement minder waarderen. Turend naar de toren: "Ik zie een Feyenoordvlag. Kak..!"