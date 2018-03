Een man met een bivakmuts heeft maandagavond supermarkt Jumbo aan de Vijf Werelddelen in Rotterdam-Zuid overvallen. Hij bedreigde twee cassières met een vuurwapen en nam meerdere kassalades mee.

Bij de overval raakte niemand gewond. De dader is weggerend in de richting van de Oranjeboomstraat. Hij is nog spoorloos.