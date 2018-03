Honderden mensen bij protestmars Zuidwijk

Ongeveer driehonderd mensen hebben maandagavond meegelopen met de protestmars tegen de afbraak van wijkvoorzieningen in Rotterdam-Zuidwijk. Hiermee willen bewoners van de wijk duidelijk maken dat zij het niet eens zijn met de beslissingen van het Rotterdamse stadsbestuur.

Hennie Verberne, voorzitter van Comité Wederopbouw Zuidwijk, is boos dat onder andere het buurtcentrum De Larenkamp en de sporthal De Asterlo zijn gesloopt. Het nieuwe buurtcentrum aan de rand van de wijk voldoet volgens Verberne niet. "Mensen willen hun hart terug."

Het comité organiseerde deze protestmars met 50PLUS Rotterdam. Ook de Rotterdamse afdelingen van SP en PvdA liepen mee.

Vooral ouderen in de wijk zijn boos vanwege het verdwijnen van de voorzieningen. "Voor de ouderen in Zuidwijk, die Rotterdam hebben opgebouwd, is dit schandalig om hen zo te behandelen", briest een oudere man. Een vrouw sluit zich hierbij aan: "Alles wordt hier weggehaald. Je kunt niet meer sporten of ergens koffie drinken."

Niet alleen ouderen liepen met de protestmars mee. Ook jongeren lieten van zich horen: "De Larenkamp was iedereen een mooie plek om te komen."