Gérard de Nooijer over periodetitel FC Dordrecht: 'Dit is uniek' Gérard de Nooijer

FC Dordrecht pakte maandagavond de periodetitel in de Jupiler League. Tegen RKC Waalwijk werd er aan de Krommedijk met 1-0 gewonnen. Trainer Gerard de Nooijer is na afloop enorm blij. "We hebben zeven van de negen wedstrijden gewonnen. Dat is uitstekend."

De wedstrijd tegen de Waalwijkers ging niet gemakkelijk. "Ik vond heel de wedstrijd niet zo goed. RKC verweerde zich goed, ze zetten veel druk naar voren waardoor wij heel veel de lange bal moesten spelen. En je hebt in deze wedstrijd niet zoveel kansen gehad. Dat lag ook aan de spanning. Voor de wedstrijd viel het mee, maar je merkt het toch. Het was heel druk voor Dordt begrippen, het publiek leefde mee. Dat sloeg een beetje op de benen. Maar daar hebben we Mahmudov voor. Die is helemaal opgebloeid na de winterstop. Ik wist toen hij op de goal afliep dat hij zou zitten." Eerst feesten

Voordat Dordrecht gaat toeleven naar de volgende wedstrijd tegen Den Bosch, krijgen de spelers twee dagen vrij. "Eerst even feestvieren. Want dat hebben ze wel verdiend en wij als technische staf ook. Iedereen heeft het verdiend. We zijn er dag en nacht mee bezig geweest."

