Theatershow Willem van Hanegem live bij RTV Rijnmond De twee grootste voetballers van ons land ooit: Willem en Johan

Willem van Hanegem staat op maandag 19 maart eenmalig in het Oude Luxor in Rotterdam. Op die avond laat de Feyenoorder zijn licht schijnen over het voetbal in Nederland en zijn favoriete club in het bijzonder. Hij doet dat op de manier zoals we hem kennen: onnavolgbaar, onomwonden en goudeerlijk. RTV Rijnmond zendt de avond live uit op tv en online.

De theatershow met Van Hanegem is ter gelegenheid van het boek 'Buitenkant Links' dat die avond wordt gepresenteerd. Presentator Menno Tamming zal de Kromme scherp interviewen, waarbij ook columnist Nico Dijkshoorn, schrijver Michel van Egmond en de AD-journalisten Sjoerd Mossou en Mikos Gouka op het podium zullen verschijnen. Willem van Hanegem in het Oude Luxor is op maandag 19 maart vanaf 20:00 uur live te zien op TV Rijnmond en op www.rijnmond.nl. Aan de kassa van het theater zijn nog enkele kaarten te koop. Klik hier voor meer informatie.