Prinses Mabel 'ontzettend trots' op Geuzenpenning voor Girls Not Brides

"Ik ben ontzettend trots dat ons werk met deze Geuzenpenning erkend gaat worden.'' Dat vertelde Prinses Mabel van Oranje dinsdagmorgen op Radio Rijnmond. Haar stichting Girls Not Brides krijgt de Geuzenpenning dinsdagmiddag uitgereikt tijdens een ceremonie in de Grote Kerk van Vlaardingen.

De Geuzenpenning is vernoemd naar het geuzenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan mensenrechtenactivisten en vrijheidsstrijders. "Deze onderscheiding is bovenal een eerbetoon aan al die duizenden mensen die zich wereldwijd inzetten om kindhuwelijken te beëindigen."

Toekomst kapot

In het programma Wakker@Rijnmond sprak prinses Mabel over de stichting die zij in 2011 oprichtte, nadat ze erachter kwam dat bijna niemand zich bekommerde over de 12 miljoen meisjes die jaarlijks uitgehuwelijkt worden. "De toekomst van de meisjes is eigenlijk meteen kapot. Ze kunnen zich niet goed opleiden en later geen goede baan meer krijgen."

Prinses Mabel noemt kindhuwelijken een wereldwijd probleem. "Het gebeurt omdat er armoede is of omdat ouders bang zijn voor de seksuele veiligheid van hun dochters. Soms gebeurt het door traditie. In principe gebeurt het altijd omdat vrouwen en meisjes als minder gezien worden dan mannen en jongens."

Lokale samenwerking

Om het aantal kindhuwelijken terug te dringen, werkt Girls Not Brides samen met lokale organisaties die willen samenwerken om kindhuwelijken te beëindigen. "Je kan dit soort veranderingen alleen kan bewerkstelligen als je veranderingen maakt in het leven van de meisjes zelf. In hun families en gemeenschappen. Daarvoor moet je heel lokaal te werk gaan."

Het resultaat mag er wezen: volgens Unicef zijn er de afgelopen 10 jaar 25 miljoen kindhuwelijken voorkomen. In Indonesië zag prinses Mabel vorige week dat het werkt om met scholen te werken en betere seksuele voorlichting te geven. "Gemeenschappen gaan inzien dat het beter voor de gemeenschap is, als je meisjes niet gaat uithuwelijken voordat ze 18 zijn."