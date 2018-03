Ministerie: eenmalig elf miljoen extra voor Rotterdams museum

Het Nieuwe Instituut, voorheen het Nederlands Architectuurinstituut, krijgt eenmalig 11 miljoen euro van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het geld is bestemd voor de collectie van het Rotterdamse museum. Die is nodig aan een opknapbeurt toe.

In de collectie van het museum bij het Museumpark zitten ongeveer 700 archieven van Nederlandse architecten en bouwkundigen. In totaal gaat het om 4 miljoen objecten. In Nederland is alleen de collectie van Naturalis groter.

Vooral de staat van de bouwtekeningen in de collectie laat te wensen over. Veel tekeningen in de collectie moeten dringend worden uitgerold, platgelegd en in zuurvrij papier worden verpakt om te worden gered, zo laat het museum weten.

"Dit is een enorme opsteker voor Het Nieuwe Instituut en voor Rotterdam", zegt museumdirecteur Guus Beumer. Een jaar eerder kreeg het ook al zo'n opsteker. Toen werd bekend dat de collectie onder de Erfgoedwet valt. De financiering van het archief werd zo veilig gesteld.