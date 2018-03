Deel dit artikel:











Nieuwbouwprojecten in regio worden aardgasloos

Zo'n 20 gemeenten in de regio beloven zich in te zetten voor meer huizen zonder aardgas-aansluiting. Dinsdagmiddag ondertekenen zij daarvoor samen met netbeheerder Stedin een convenant. Hierin spreken ze met elkaar af dat er bij nieuwbouwprojecten geen aardgas meer wordt aangelegd. Bij lopende projecten gaan ze kijken of de huizen alsnog aardgasloos kunnen worden opgeleverd.

Om dat te realiseren gaan de gemeenten om de tafel met projectontwikkelaars en opdrachtgevers. Stedin biedt de mogelijkheid om al gemaakte contracten open te breken en die bouwprojecten alsnog aardgasvrij te maken. Onder andere Rotterdam, Dordrecht, Vlaardingen en Goeree-Overflakkee zetten zich daarvoor in. Chief Transition Officer David Peters van Stedin zegt dat er voldoende alternatieven zijn voor aardgas. Zo kan er gebruik gemaakt worden van elektrische of collectieve warmte. Aan de andere aansluiting zijn volgens Peters wel extra kosten verbonden. "Bij nieuwbouw moet je misschien iets meer investeren in het begin. Maar over de looptijd verdien je dat terug. Als je nu nog aardgas pakt, weet je dat je in de toekomst tegen hoge kosten aanloopt omdat je een alternatief moet inregelen." Onlangs maakte de Tweede Kamer een einde aan de verplichting om nieuwbouwwoningen op het aardgasnet aan te sluiten. De wet die dat regelt gaat pas over enkele maanden in. Maar daar lopen de gemeenten vast op vooruit, omdat nu overschakelen een vermindering van CO2 uitstoot voor de komende jaren oplevert.