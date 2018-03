VIDEO: de 3000ste wedstrijd van scheidsrechter Joop Hartman

Al meer dan vijftig jaar is Joop Hartman scheidsrechter. Hoewel hij al oneindig veel voetbalwedstrijden heeft gefloten, was het zaterdag een spannende wedstrijd voor de 80-jarige Dordtenaar. Hij floot zijn 3000e wedstrijd.

RTV Rijnmond was er bij, bij het jubileumduel van Joop. De 3000ste wedstrijd had Hartman eigenlijk al in november moeten fluiten, maar toen gooiden twee kniebreuken roet in het eten. Nu voelt hij zich weer topfit.

Zaterdag had Hartman aan de Dordtse Krommedijk de leiding over RCD JO17-1 tegen IFC JO17-2. Bekijk hier de video en geniet van de man die na al die jaren nog vol passie de fluit hanteert.